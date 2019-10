Snapchat und der Kölner Zoo machen sich mit Augmented Reality für Artenvielfalt stark (FOTO)

Köln/Hamburg (ots) -- AR/tenschutz: Innovative Augmented Reality Installation imKölner Zoo macht auf das Artensterben aufmerksam- Besucher des Kölner Zoos können vom 17. bis 28. Oktober vomAussterben bedrohte Tiere als 3D-Animation via Snapchat erleben- Snapchat unterstützt wichtige Artenschutzprojekte des KölnerZoos, damit gefährdete Tiere nicht nur eine digitale ZukunfthabenJeden Tag sterben auf der Erde bis zu 100 Tierarten aus. Das ist nicht nurdramatisch, sondern hat auch weitreichende Folgen. Snapchat und der Kölner Zoohaben sich deshalb zusammengetan, um mittels Augmented Reality (AR) auf dasweltweite Artensterben aufmerksam zu machen. Vom 17. bis 28. Oktober 2019 könnenBesucher des Kölner Zoos vom Aussterben bedrohte Tiere als 3D-Animation viaSnapchat auf ihrem Smartphone erleben. Das gemeinsame Projekt unterstreicht dieessentielle Arbeit, die Zoos mit ihrem Einsatz für Umweltbildung, Forschung undArtenschutz leisten. Damit Tiere in freier Wildbahn in Zukunft nicht nur alsvirtuelle Projektion zu sehen sein werden, sammeln der Kölner Zoo und Snapchatim Rahmen der gemeinsamen Aktion Spenden für aktuelle Artenschutzprojekte.Ist Augmented Reality der Zoo der Zukunft?Leere Lebensräume, in denen einst Tiere herumstreiften? Ohne dieArtenschutzprogramme von Zoos könnte dieses Szenario schon bald zur Realitätwerden. Denn Zoos tragen dank ihrer Funktion als Arche mit dazu bei, Tiere vordem Aussterben zu bewahren. Daher ist es wichtig, die Arbeit der Zoos zuunterstützen.Der Rückgang der natürlichen Biodiversität schreitet massiv voran. Allein imvergangenen Jahr ist das Nördliche Weiße Nashorn funktionell ausgestorben. Umdiese Gefahr begreifbar zu machen, hat Snapchat extra für den Kölner ZooAugmented Reality Lenses entwickelt. Bis zum 28. Oktober 2019 haben Besucher desKölner Zoos die Chance, über die Snapchat App eindrucksvolle 3D-Tieranimationendirekt auf dem eigenen Smartphone zu erleben und mit den bedrohten zu Arteninteragieren. So lassen sich virtuelle Installationen von den gefährdetenAsiatischen Elefanten, den stark bedrohten Amurtigern und den vom Aussterbenbedrohten Philippinenkrokodilen entdecken. Die Installationen sind auf der Wiesevor dem ehemaligen Elefantenhaus, auf der Tigeranlage und in derTerrariumsabteilung des Aquariums zu finden. Ab November ist es für jedenSnapchat Nutzer in Deutschland möglich, die virtuellen Tiere zu erleben und mitihnen zu interagieren - auch ohne Besuch des Kölner Zoos.Gemeinsam für den ArtenschutzMit der Kampagne möchten Snapchat und der Kölner Zoo darauf aufmerksam machen,dass den Zoos zukünftig mit ihrer Arche-Funktion eine immer bedeutendere Rollein der Erhaltung gefährdeter Arten zukommen wird - auch fürWiederauswilderungen. Ohne entsprechende Schutzprojekte von Zoos und anderenUmweltschutz-Institutionen wären beispielsweise die Philippinenkrokodile schonbald in freier Wildbahn ausgestorben - und nur noch in Zoos oder der digitalenWelt erlebbar. Diese Projekte brauchen finanzielle und gesellschaftlicheUnterstützung, damit Artenschützer ihre Arbeit fortsetzen und das Artensterbenverhindern können. Daher setzt sich das Unternehmen Snap auch finanziell für dasEngagement des Kölner Zoos ein, der sich in mehr als 20 Projekten weltweit fürden Erhalt der Biodiversität stark macht. Auch Snapchat Nutzer können selbstaktiv werden und mittels eines unterhalb der Snapchat Lenses platzierten Buttonsfür Artenschutzprojekte des Kölner Zoos spenden. Konkret fließen die bei derAktion gewonnen Spenden in ein Wiederansiedlungsprojekt für die Rückführung vonzwei Philippinenkrokodiljungtieren auf den Philippinen.Prof. Theo B. Pagel und Christopher Landsberg, Vorstände des Kölner Zoos: "Wirdanken Snap für die Unterstützung. Zoos koordinieren für 1.000 verschiedeneArten weltweit Zuchtprogramme. Nahezu die Hälfte der so gemanagten Tierartensteht als "gefährdet" auf der Roten Liste der Weltnaturschutzunion (IUCN). Zielist es, für genetisch variable und überlebensfähige Bestände in Menschenhand zusorgen und nach Möglichkeit Tiere zur Auswilderung bereitzustellen. Aufgrunddieses Engagements der Zoos weltweit konnten bereits Tierarten wie Wisente,Kalifornische Kondore, Balistare, Przewalskipferde und Säbelantilopen vor demAussterben bewahrt werden."Snapchat als Innovationsführer im AR BereichAugmented Reality auf Snapchat verwischt die Grenzen zwischen digitaler undphysischer Welt. Durch Snapchat Lenses können Objekte, Tiere oder auch ganzevirtuelle Welten erstellt und mit der realen Umgebung verschmolzen werden.Snapchat ist Innovationsführer im Bereich AR und hat diese Technologie mitWerkzeugen wie den Lenses und Lens Studio für mehr Menschen denn je zugänglichgemacht. Mittlerweile ist es eine der größten Augmented-Reality-Plattformenweltweit: Über 70% der 203 Millionen Nutzer spielen jeden Tag mit einer Lenseauf Snapchat. Aufgrund des großen Anteils an Nutzern im Alter von 18 bis 35Jahren wird besonders die junge Generation für das Projekt zum Erhalt derArtenvielfalt sensibilisiert. Die AR-Technologie ermöglicht es den Nutzern, sichkomplexen Themen einfach zu nähern und sie erlebbar zu machen. Auch die speziellfür den Kölner Zoo entwickelten Lenses sorgen so für eine unmittelbare,emotionale Erfahrung.Liane Siebenhaar, Creative Strategy Lead D-A-CH bei Snap Inc, die Teil desProjekt-Teams war, erklärt dazu: "Wir verfolgen bei Snap das Ziel, mit AugmentedReality die Kamera und die Art und Weise, wie Hunderte von Millionen Menschendie Welt jeden Tag erleben, neu zu definieren. Mit den Lenses wollen wirpotentielle Zukunftsszenarien erlebbar machen und so zeigen, was passiert, wenndie Bemühungen für den Artenschutz scheitern und Tierarten in freier Wildbahnnicht mehr existieren. So wollen wir Menschen dazu ermutigen, jetzt zu handeln.Für die Generation unserer Kinder wünsche ich mir, dass bedrohte Tiere auchzukünftig im realen Leben und nicht nur in der virtuellen Welt existierenwerden."Um Artenschutz-Projekte des Kölner Zoos zu unterstützen, kann unter diesem Linkgespendet werden: https://www.koelnerzoo.de/spenden-onlineInformationen rund um das Artenschutz-Engagement des Kölner Zoos unter:http://www.koelnerzoo.de/artenschutzÜber Snap Inc.Snap Inc. ist ein Unternehmen, bei dem sich alles um die Kamera dreht. Wirglauben, dass in der Neuerfindung der Kamera unsere größte Chance steckt, dieArt und Weise zu verbessern, wie Menschen leben und kommunizieren. 