Snapchat-Aktie stürzt nach schwachen Quartalszahlen ab

Weitere Suchergebnisse zu "Snap":

VENICE (dpa-AFX) - Die Betreiberfirma der Foto-App Snapchat hat Anleger auch mit dem zweiten Quartalsbericht nach ihrem Börsengang enttäuscht.



In den drei Monaten bis Ende Juni nahm der Verlust verglichen mit dem Vorjahreswert von 116 Millionen auf 443 Millionen Dollar zu, wie Snap am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Umsatz kletterte zwar um über 150 Prozent auf 182 Millionen Dollar, blieb damit aber deutlich unter den Prognosen der Analysten. Die Aktie stürzte nachbörslich um knapp 14 Prozent ab.