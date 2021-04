Snapchat Aktie: Riskiert Apples Zorn mit Versuchen, die neuen Datenschutzregeln zu umgehen!

Snap Inc. (NYSE:SNAP) riskiert den Zorn von Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) über die Suche nach Möglichkeiten, die neuen Datenschutzregeln des iPhone-Herstellers zu umgehen, die in den kommenden Wochen eingeführt werden sollen, berichtete die Financial Times am Freitag.

Snap, die Muttergesellschaft der Messaging-App Snapchat, untersuchte Möglichkeiten, Daten von Unternehmen zu sammeln, die analysieren, ob Menschen auf Werbekampagnen reagiert haben, so der FT-Bericht, der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



