Snapchat Aktie: Gehört zu den Geldgebern der indischen Social-Media-Plattform!

Die Snapchat-Muttergesellschaft Snap Inc (NYSE:SNAP) und Twitter Inc (NYSE:TWTR ) haben sich an einer Finanzierungsrunde in Höhe von 502 Millionen Dollar für die indische Content-Sharing-Plattform ShareChat beteiligt, teilte letztere am Donnerstag in einer Erklärung mit.

Das in Bengaluru ansässige Startup sagte, dass Tiger Global Management LLC und Lightspeed Venture Partners an der Finanzierungsrunde teilgenommen haben, die das Unternehmen mit 2,1 Milliarden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung