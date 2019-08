Weitere Suchergebnisse zu "Snap":

Die überarbeitete Version der Android-App von Snapchat ist offiziell ein Hit in den Schwellenländern. Snap (WKN:A2DLMS) meldete am 23. Juli die Ergebnisse des zweiten Quartals. Das Unternehmen hat die Analystenschätzungen problemlos übertroffen, was die Aktie nach oben getrieben hat. Ohne Zweifel befindet sich Snap im Trendwende-Modus. Das Upgrade von Stifel vor der Veröffentlichung hat sicher auch geholfen.

Snapchat hat in den letzten drei Jahren nie mehr Nutzer für dich gewinnen können.

Android und AR

Der Umsatz im zweiten Quartal stieg um 48 % auf 388 Mio. US-Dollar und übertraf damit die Erwartungen des Marktes an den Umsatz von 360,5 Mio. US-Dollar sowie das obere Ende der eigenen Prognose von Snap von 360 Mio. US-Dollar. Snap fügte starke 13 Mio. DAUs hinzu – die größte Zahl, die das Unternehmen seit dem zweiten Quartal 2016 akquiriert hat – und brachte die gesamte DAU-Anzahl auf 203 Millionen. Die Analysten hatten mit rund 192 Millionen DAUs gerechnet.





Die meisten dieser DAU-Zuwächse (7 Millionen) entfielen auf das Segment “Rest der Welt”, das die Schwellenländer umfasst, die von den Android-Nutzern dominiert werden. Darüber hinaus haben die neuen Augmented Reality (AR)-Linsen, die Snap auf den Markt gebracht hat, wie beispielsweise der virale Geschlechtertauschfilter, die Nutzer angezogen und mit der Plattform in Kontakt gebracht. CFO Derek Anderson schätzte, dass 7 bis 9 Millionen der im Quartal hinzugekommenen DAUs auf die neuen AR-Funktionen zurückzuführen sind.

“Die Popularität dieser Linsen zog Millionen von Menschen in unsere neu gestaltete Android-App, wo sie den neuen und verbesserten Snapchat erlebten, der zu mehr Engagement führte”, sagte CEO Evan Spiegel bei der Telefonkonferenz. “Die Verbesserungen, die wir in unserem Anzeigengeschäft und unserer Self-Service-Plattform vorgenommen haben, haben dazu geführt, dass wir dieses erhöhte Engagement besser monetarisieren konnten, was zu einem beschleunigten Umsatzwachstum führte.”

Der operative Verlust sank im zweiten Quartal auf 304,8 Mio. US-Dollar, und das bereinigte EBITDA verbesserte sich ebenfalls auf minus 78,7 Mio. US-Dollar und lag damit deutlich über der Prognose von minus 125 Mio. US-Dollar bis minus 150 Mio. US-Dollar. Das alles führte zu einem bereinigten Nettoverlust von 82,2 Mio. US-Dollar oder 0,06 US-Dollar pro Aktie.

Beibehalten der Dynamik

Snap gab auch zum dritten Quartal eine rosige Prognose ab. Der Snapchat-Betreiber erwartet für das im September endende Quartal einen Umsatz in der Größenordnung von 410 bis 435 Mio. US-Dollar, während die Konsensschätzung der Wall Street derzeit bei 402,9 Mio. US-Dollar liegt. Das bereinigte EBITDA sollte minus 60 bis minus 85 Mio. US-Dollar betragen.

Das Unternehmen geht davon aus, dass es auf der DAU-Dynamik im zweiten Halbjahr weiter aufbauen kann, auch wenn das dritte Quartal saisonal bedingt üblicherweise schwierig ist. Anderson sagte:

Wir gehen davon aus, dass sich das zugrunde liegende Wachstum, das wir im bisherigen Jahresverlauf erlebt haben, auch im dritten Quartal fortsetzen und somit dieses saisonale Problem ausgleichen wird. Infolgedessen geht unsere Finanzprognose von 205 Millionen bis 207 Millionen DAUs in Q3 aus, was einem Wachstum von 10 % bis 11 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, was eine sequentielle Beschleunigung von 8 % bedeuten würde. Wir sind verhalten optimistisch, dass sich der zugrunde liegende Wachstumstrend bei der Nutzerbindung auch im vierten Quartal und im nächsten Jahr fortsetzen wird.



