Snap verbrennt weiterhin Anlegerkapital!

neben Nvidia hat auch Snap am Donnerstagabend die Quartalsergebnisse veröffentlicht. Bei Snap konnte man die Reaktion der Börse auf die Ergebnisse durchaus nachvollziehen. Den Umsatz konnte Snap zwar im Vergleich zum Vorjahr auf 181,7 Mio. US-Dollar verdoppeln, der operative Verlust hat sich jedoch nahezu vervierfacht auf -449 Mio. US-Dollar. Der Free Cash-Flow ist damit mit 229 Mio. US-Dollar im Minus. Anlegerkapital in Höhe von 2,8 Mrd. US-Dollar kann das Unternehmen jedoch weiterhin verbrennen.

Anleger sind weniger zuversichtlich als die CEOs

Nachdem die Lock-Up Periode im Juli abgelaufen war, strömten Anleger in Scharen zur Ausgangstür, doch CEOs Spiegel und Murphy beteuerten jüngst, sie würden all ihre Anteile weiterhin halten. Die Zuversicht teilen viele Anleger nach dem Quartalsbericht leider nicht. Auch die Anzahl der aktiven, täglichen User fiel unter den Erwartungen der Analysten aus. So stieg die Anzahl per Q2 2017 auf 173 Mio. Daily Active User an. Analysten hatten mit 175,2 Mio. gerechnet. Die Anzahl betrug im Vorjahresquartal 143 Mio. und 166 Mio. in Q1 2017. Damit fällt aber auch der durchschnittliche Umsatz pro User mit 1,05 US-Dollar unter den Erwartungen der Analysten von 1,07 US-Dollar aus.

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.