Snap und Castor Maritime Analyse: Aktien erreichen ein neues Niveau!

Snap Inc. (NYSE:SNAP) Aktien handeln höher am Mittwoch. Laut Berichten hat das Unternehmen Screenshop als Teil seiner E-Commerce Push erworben. Es sieht so aus, als würde es aus einem Wimpel ausbrechen.

Castor Maritime Inc. (NASDAQ:CTRM) Aktien werden niedriger gehandelt, möglicherweise aufgrund der anhaltenden Dynamik und des höheren Volumens, nachdem das Unternehmen den Preis für sein $125 Millionen registriertes Direktangebot bei 65 Cents ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung