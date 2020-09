Snap-on: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Snap-On":

An der Börse New York notiert die Aktie Snap-on am 27.09.2020, 03:47 Uhr, mit dem Kurs von 142.04 USD. Die Aktie der Snap-on wird dem Segment "Industriemaschinen" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Snap-on auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Snap-on-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 141,65 USD. Der letzte Schlusskurs (142,04 USD) weicht somit +0,28 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (147,91 USD) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls nahe dem gleitenden Durchschnitt (-3,97 Prozent Abweichung). Die Snap-on-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Hold"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die Snap-on-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Snap-on mit einem Wert von 12,46 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Maschinen" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 48,34 , womit sich ein Abstand von 74 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Snap-on liegt mit einer Dividendenrendite von 2,93 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die "Maschinen"-Branche hat einen Wert von 2,2, wodurch sich eine Differenz von +0,72 Prozent zur Snap-on-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

