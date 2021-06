Snap-onWohin geht die Reise, ?

Der Kurs der Aktie Snap-on steht am 23.06.2021, 01:50 Uhr an der heimatlichen Börse New York bei 220.53 USD. Der Titel wird der Branche "Industriemaschinen" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Snap-on-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 195,53 USD mit dem aktuellen Kurs (220,53 USD), ergibt sich eine Abweichung von +12,79 Prozent. Die Aktie erhält damit eine "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50). Dieser beträgt aktuell 242,62 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-9,1 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Snap-on ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Snap-on wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 3 Buy, 2 Hold und 1 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Snap-on vor. Das Kursziel für die Aktie der Snap-on liegt im Mittel wiederum bei 176,25 USD. Da der letzte Schlusskurs bei 220,53 USD verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von -20,08 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Sell". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Snap-on insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Snap-on weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,31 % aus. Diese Rendite ist nur leicht höher als der Branchendurchschnitt ("Maschinen") von 2,19 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,12 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Snap-on?

Wie wird sich Snap-on nach der Corona-Krise weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Snap-on Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Snap-on Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken