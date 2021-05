Snap kauft Display-Spezialisten für mehr als 500 Millionen Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Snap":

LOS ANGELES (dpa-AFX) - Die Entwicklerfirma der populären Foto-App Snapchat untermauert ihre Ambitionen im Zukunftsgeschäft mit Computer-Brillen mit einem mehr als eine halbe Milliarde Dollar schweren Zukauf.



Snap übernahm die britische Spezialfirma WaveOptics, wie das Unternehmen am Freitag bestätigte. Die Snapchat-Firma hatte am Vortag eine Brille vorgestellt, mit der sich digitale Inhalte ins Blickfeld des Nutzers einblenden lassen. Von WaveOptics kommen die Spezialdisplays des Geräts.

Der Kaufpreis von über 500 Millionen Dollar (410 Mio Euro) wird nach dpa-Informationen in zwei Tranchen gezahlt. Den ersten Teil bekommen die bisherigen WaveOptics-Eigentümer jetzt in Form von Snap-Aktien, die Abschlusszahlung soll in zwei Jahren folgen. Über den Deal und den Kaufpreis hatte zunächst das Technologieblog "The Verge" berichtet.