Snap: Ruhe nach dem ersten Ansturm!

die Neuemission Snap hat an den Börsen recht gut funktioniert. Die Nachfrage war hoch, und auch der erste Tag nach dem Börsengang funktionierte sehr gut. Wie schon nach dem ersten Tag meldete sich jedoch auch am zweiten Tag gleich ein Institut, das die Aktie jetzt abgeben möchte. Den Banken werden die Füße bei diesem Wert etwas zu heiß. Das durchschnittliche Kursziel auf geringer Basis beträgt immer noch 10 Euro. Davon hat sich der Titel weit entfernt.

Ergebnis negativ

Analysten vergessen nicht zu erwähnen, dass das Unternehmen ein negatives Ergebnis erwirtschaften wird. Das dürfte bei vielen Neuemissionen in den nächsten Monaten der Fall sein, dennoch ist die Euphorie um Snap erstaunlich. Immerhin gab es an der Börse auch die ersten Gewinnmitnahmen. So wurde einige Male eine dreistellige Zahl an Aktien von Snap verkauft, wobei die deutliche Mehrheit der Aufträge immer noch auf Kaufaufträgen beruht.

Nach dem Plus von 16 % am zweiten Handelstag lässt sich aus charttechnischer oder technischer Sicht noch immer nicht exakt sagen, in welcher Situation sich der Titel befindet. Deshalb ist Snap für spekulative Investoren sicherlich anders zu bewerten als durch Analysten. Derzeit lässt sich kein Urteil fällen.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

