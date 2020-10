Snap Inc: Rekordhoch überrascht die Wallstreet positiv!

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

Die Aktien vonSnap Inc stiegen auf ein Rekordhoch, als das Social-Media-Unternehmen zusammen mit einem massiven Gewinnschlag die Umsatzschätzungen zerschlug. Im Handel nach Geschäftsschluss stiegen die Aktien um mehr als 20%. Die Überraschung bei den Gewinnen von Snap trieb die Aktien seiner sozialen Medienkonkurrenten in die Höhe. Im Nachbörslichen Handel konnte Facebook, Inc. um 3%, Twitter, Inc. um 4,6% und Pinterest um ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung