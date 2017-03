Snap: Hin und Her geht weiter – Wann folgt der Ausbruch?

Lieber Leser,

die Aktie von Snap hat in den vergangenen Tagen die wohl größten Ausschläge produziert, die eine Mehrheit von Investoren verfolgt hat. Dabei konnte die Aktie zumindest die größten Verluste teils wieder auffangen, nachdem sie allein an einem Tag +6% aufsattelte. Jetzt zeigt sich, dass die Nutzerzahlen des Unternehmens stagnieren. Es wird schwieriger, neue Investoren zu finden.

Charttechnik lässt keine Schlüsse zu

Die Charttechnik hat derzeit noch keine wesentlichen Schlüsse zugelassen. Die Aktie tritt weitgehend auf der Stelle, nachdem sie zwischenzeitlich den ersten Handelskurs unterschritten hatte. Der Handel ist in Deutschland immerhin relativ ausgeprägt, da die Aktie im dreistelligen Stückvolumen geordert wird. Neue technische Marken wie das „Allzeithoch“ vom 3. März spielen bei der Beurteilung derzeit keine gravierende Rolle.

Investoren sollten sich weder an fundamentalen noch an charttechnischen oder technischen Konstellationen orientieren. Die Aktie ist unverändert im „neutralen“, nicht bewertbaren Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.