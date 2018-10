Snap: Das Ende oder geht es weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Snap":

Der Kurs der Aktie Snap stand am 26.10.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse New York bei 6,28 USD. Der Titel wird der Branche "Telekommunikationsdienste" zugerechnet.

Die Aussichten für Snap haben wir anhand 6 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Analysteneinschätzung: Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten für die Snap 11 mal die Einschätzung buy, 13 mal die Einschätzung Hold sowie 8 mal das Rating Sell vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Hold". Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 3 Buy, 1 Hold und 2 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Hold". Schließlich beschäftigen sich die Analysten auch mit dem aktuellen Kurs von 6,28 USD. Auf dieser Basis erwarten sie eine Entwicklung von 135,87 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 14,81 USD. Diese Entwicklung betrachten wir als "Buy"-Einschätzung. Insofern ergibt sich insgesamt für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Hold".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich neutral eingestellt gegenüber Snap. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ geprägt. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Snap daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Snap von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Communications") liegt Snap mit einer Rendite von -59,33 Prozent mehr als 72 Prozent darunter. Die "Media"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 12,27 Prozent. Auch hier liegt Snap mit 71,6 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.