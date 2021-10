Snap-Aktien: Warum sie aktuell fallen…

Überblick

Die Aktien von Snap Inc. (NYSE:SNAP) werden im Gleichklang mit Twitter Inc. (NYSE:TWTR) gehandelt, das nach der Bekanntgabe der Ergebnisse für das dritte Quartal einen Rückgang verzeichnet. Twitter hatte zunächst nach seinem Ergebnisbericht am späten Dienstag zugelegt.

Twitter meldete Quartalsverluste von 54 Cents pro Aktie und verfehlte damit die Konsensschätzung der Analysten von 15 Cents pro Aktie. Twitter meldete einen Quartalsumsatz von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



