Snap-Aktien: Positive Analystenmeinung!

Schauen Sie rein Die Aktien von Snap Inc (NYSE:SNAP) notieren am Dienstag nach einer positiven Analystenmeinung von Rosenblatt höher. Rosenblatt-Analyst Barton Crockett hat die Coverage für Snap mit einem "Buy"-Rating aufgenommen und ein Kursziel von $49 angegeben. "Das stabile Nutzerwachstum macht Snap zu einem einzigartigen Investment in der Social Media Gruppe," sagte Crockett in einer Notiz. Der Rosenblatt-Analyst weist darauf hin, dass das… Hier weiterlesen