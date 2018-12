Snap-Aktie: Das sagen die Analysten!

Liebe Leser,

letzte Woche berichtete Jens Becker, dass sich die Analysten von Snap überzeugt zeigen. Hier sein Fazit:

Der Stand! Am 21.12.2018 notierte die Aktie von Snap an ihrem Heimatmarkt New York im Segment „Telekommunikationsdienste“ mit einem Kurs von 4,99 USD. Die Entwicklung! In den letzten zwölf Monaten gab es 10 Buy-, 11 Hold- und 7 Sell-Einschätzungen von Analysten, doch im letzten Monat gab ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.