Snap Aktie: Deshalb rutschen die Aktien ab!

Snap Inc (NYSE:SNAP) notiert am Dienstagmorgen niedriger, nachdem das Unternehmen ein geplantes privates Angebot von vorrangigen Wandelanleihen mit Fälligkeit 2028 in Höhe von 1,25 Mrd. USD angekündigt hat. Snap beabsichtigt, die wandelbaren vorrangigen Anleihen im Rahmen einer Privatplatzierung qualifizierten institutionellen Käufern anzubieten. Snap beabsichtigt außerdem, den Erstkäufern der Anleihen eine Option zum Kauf von bis zu 200 Mio. $ Gesamtnennbetrag der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung