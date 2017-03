Snap: Aktie mit gigantischem Potenzial oder ist Skepsis angebracht?

Lieber Leser,

die Aktie von Snap ging gleich zum Börsenstart durch die Decke. Ein Plus von +45 % übertraf die Schätzungen von Analysten bei weitem. Das Papier ist bislang nicht zu bewerten, scheint aber dennoch gleich auf neue Analysen zu stoßen. Um 17.24 Uhr sowie um 19.44 Uhr gingen am gestrigen Abend die ersten neuen Analysen an den Markt. Das Ranking ist ernüchternd.

Bankanalysten vorsichtig

Das neu emittierte Papier wird von den ersten Häusern auf „hold“ oder „sell“ gesetzt. Die Analysten, vorher teils mit an Einschätzungen beteiligt, zeigen sich aus fundamentaler Sicht offenbar direkt skeptisch, ob die vielen Vorschusslorbeeren haltbar sind. Das durchschnittliche Kursziel wird mit etwa 10 Euro angegeben, wobei die Aktie jetzt schon mit gut 24 Euro an den Börsen bewertet wird.

Technische Analysten sowie Chartanalysten müssen sich zurückhalten, da die Aktie zunächst Kursverläufe benötigt, um bewertet werden zu können. Immerhin: auch die ersten Fonds haben investiert, so etwa der BGF US Small&MidCap Opportunities oder The Boston Company US Opportunities GBP. Das investierte Vermögen beläuft sich auf mehr als 300 Millionen Euro.

Die Aktie befindet sich dennoch aufgrund fehlender Bewertungsmöglichkeiten im neutralen Bereich.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

