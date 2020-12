Snap Aktie: Wird sie oder die Pinterest-Aktie bis 2022 mehr wachsen?

Wir haben eine Gruppe von über 200 Investoren dazu befragt, ob die Aktien von Snap Inc (NYSE:SNAP) oder Pinterest Inc (NYSE:PINS) bis 2022 am meisten wachsen werden.

Snap Vs. Pinterest Aktie

Snap, das sich selbst als Kameraunternehmen bezeichnet, hat eine der beliebtesten Social-Networking-Apps, Snapchat. Im dritten Quartal wuchs die Zahl der täglich aktiven Nutzer von Snapchat von 210 Millionen im Vorjahr auf 249 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung