Snap-Aktie: Zu Unrecht vergessen?

Snap-Aktien (NYSE:SNAP) werden höher gehandelt, nachdem das Unternehmen im dritten Quartal bessere EPS- und Verkaufsergebnisse als erwartet gemeldet hat. Das Unternehmen meldete vierteljährliche Gewinne von 1 Cent pro Aktie, was die Konsensusschätzung der Analysten um 6 Cent übertraf.

Das Unternehmen meldete vierteljährliche Verkäufe in Höhe von 678,67 Millionen Dollar, was die Konsensusschätzung der Analysten in Höhe von 549,99 Millionen Dollar um 23,4% übertraf.



