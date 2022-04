Snap-Aktie: Talfahrt fortgesetzt!

Starker Abwärtstrend Die Muttergesellschaft von Snapchat befindet sich seit dem 5. April in einem starken Abwärtstrend und fiel um mehr als 32% vom Höchststand von 39,80 $ an diesem Tag auf 26,56 $ am Mittwoch, was weniger als 2 $ über dem 52-Wochen-Tief vom 3. Februar von 24,32 $ liegt. Ein Abwärtstrend liegt vor, wenn eine Aktie im Chart eine… Hier weiterlesen