Snap-Aktie: Sind nun endlich die Segel gesetzt?

die Snap-Aktie hat nach ihrem Börsendebüt deutlich Federn lassen müssen. Die Aktie ging auf fast 10 US-Dollar (USD) zurück, bevor sie sich wieder etwas nach oben arbeiten konnte. Etwas ist in diesem Zusammenhang sogar untertrieben. Die Aktie konnte in der Spitze mehr als 30 % zulegen. Ob damit aber der Abwärtstrend überwunden werden konnte, bleibt abzuwarten.

Das nächste Kursziel kann im Bereich um 17 USD lokalisiert werden

Daraus ergibt sich ein möglicher Kursanstieg von weiteren 15 %. In der noch jungen Börsen-Zugehörigkeit konnte die Aktie von Snap bei ähnlichen Situationen die Kursgewinne jedoch nicht halten und ging sogar auf neue Tiefpunkte zurück. Der starke Abverkauf im Mai ist ein gutes Beispiel hierfür. Anschließend konnte die Aktie zunächst deutlich zulegen, fiel dann aber wieder zurück.

Chartanalyse: Auf Tagesbasis deutet sich ein Verkaufssignal an

Der Stochastik Indikator deutet wohl in den nächsten Tagen ein Verkaufssignal an, das den Kurs der Snap-Aktie unter Druck bringen könnte. Vielleicht ist das Kursverhalten in den nächsten Tagen sogar entscheidend für das zweite Halbjahr 2017. Es bleibt also auf alle Fälle spannend!

Ein Beitrag von Johannes Weber.