Snap-Aktie: Nutzer reißen den Umsatz hoch!

Die Snap-Aktie bewegte sich am Freitag in der Nähe des Kaufbereich. Grund dafür ist ein Ergebnisbericht, der besser als erwartet ausfiel. Auslöser der positiven Entwicklung ist die Zahl der täglich aktiven Nutzer. Sie stieg um 22 % auf 280 Millionen an.

