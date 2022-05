Snap-Aktie: Mehrere Initiativen angekündigt!

Snapchat, die Muttergesellschaft von Snap, Inc. (NASDAQ:SNAP) kündigte am Dienstag auf der 2022 NewFronts mehrere Initiativen an, die das Unternehmen derzeit durchführt. Die vom Interactive Advertising Bureau organisierte Veranstaltung dient als Marktplatz für digitale Inhalte, auf dem Medienkäufer einen ersten Blick auf die digitalen Inhalte der Großen und Mächtigen der Medien- und Unterhaltungsindustrie werfen können. Neue Originalinhalte Snap kündigte auf… Hier weiterlesen