Snap-Aktie: Konnte sich nicht von Apples Datenschutzänderungen abkoppeln!

Am Donnerstag veröffentlichte Snap Inc (NYSE:SNAP) seine Ergebnisse für das dritte Quartal, die deutlich zeigen, dass die Einnahmen aufgrund der Änderungen des iPhone-Datenschutzes von Apple Inc (NASDAQ:AAPL), die das Werbegeschäft gestört haben, gelitten haben. Obwohl dies erwartet worden war, waren die Auswirkungen stärker als erwartet. Die Aktie fiel nach dieser Nachricht um 22%, da das Unternehmen auch davor warnte, dass Unterbrechungen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung