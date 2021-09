Snap-Aktie: Der Grund für den Anstieg!

Die Aktien von Snap Inc. (NYSE:SNAP) werden um 3,2% höher bei $76,87 gehandelt, nachdem der Händler Mark Minervini die Aktie als neue Long-Idee bezeichnet hat.

Snap-Aktien wurden am 23. August höher gehandelt, nachdem der Swing-Händler von Investors Business Daily die Aktie als Long-Pick bezeichnet hatte.

Snap wird seit Jahresbeginn mit einem Plus von 56,2 % gehandelt, was auf die Stärke von Social ...



