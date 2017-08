Snap-Aktie: Diese neue Regel bedroht die Nachfrage!

Lieber Leser,

der Index-Emittent S&P Dow Jones Indices hatte vor Kurzem eine neue Regelung bezüglich der Aufnahmen von Werten in die Indizes beschlossen. Demnach sollen künftig Aktien von Unternehmen, die ihre Papiere in verschiedenen Klassen bzw. Strukturen ausgeben, nicht mehr aufnahmefähig sein. Die Regel hatte sofortige Wirkung nach der Ankündigung. Die Regel sieht auch den Ausschluss der Aufnahme in andere Indizes vor, wie etwa dem S&P MidCap 400 oder Small Cap 600.

Aufnahmen in Index bleibt Zukunftsmusik

Damit wird Snap die Aufnahme wohl oder übel verwehrt bleiben. Denn Snap gab beim IPO übliche Aktien aus, die ein Veto-Recht der Aktionäre nicht vorsehen. Zwar sind auch Aktien von etwa Google (Alphabet) oder Berkshire Hathaway sowie Facebook in verschiedene Strukturen aufgeteilt. Allerdings sind diese von der Regel nicht betroffen, da sie bereits Bestandteil der Indizes sind. Für Snap und andere betroffene Unternehmen bedeutet es schlicht und ergreifend: Weniger Nachfrage nach diesen Aktien. Denn in Indizes, vor allem über ETFs fließendes Kapital, wird Snap bei diesen Investments nicht mehr berücksichtigt. Darüber hinaus könnten auch andere Indizes dem Ausschluss folgen.

Lock-Up Periode verstrichen

Die Snap-Aktie stürzte jüngst ab, nachdem die Lock-Up Periode verstrichen war und S&P Dow Jones Indices ihre Regel bekannt gaben. De Index begründet seinen Schritt damit, dass Unternehmen, deren Aktien ein Veto-Recht der Aktionäre nicht vorsehen, intransparent seien.

Amazon wird sich schwarzärgern, aber …

Ein Beitrag von David Iusow-Klassen.