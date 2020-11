Snap Aktie: Diese Neuerung kommt!

Der Snapchat von Snap Inc. (NYSE:SNAP) startete am Montag ein Feature namens “Spotlight” in einem Versuch, mit anderen Video-Sharing-Portalen wie TikTok und Facebook Inc. (NASDAQ: FB), die Instagram Reels gehören, zu konkurrieren, wie das Wall Street Journal berichtet. Das Feature ist zunächst in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland und sieben weiteren Ländern der Europäischen Union, darunter Großbritannien und Irland, verfügbar.

