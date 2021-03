Snap Aktie: Denken Sie über den Kauf von Amazon, Nio, Snap oder Apple nach?

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Eine der häufigsten Fragen, die Trader zu Aktien haben, ist “Warum bewegt es sich?” Hier finden Sie die neuesten Nachrichten und Updates für Amazon, Nio, Snap und Apple.

Waren bewegt sich was?

Die Gewerkschaft Verdi (Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN)) hat angekündigt, dass ihre Mitarbeiter an sechs Amazon-Standorten in Deutschland ab Sonntagabend für vier Tage in den Streik treten werden. Während an der Börse über ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung