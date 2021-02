Snap Aktie: Analysten reagieren auf das riesige Quartal von Snapchat!

Die Aktien von Snap Inc. (NYSE:SNAP) stiegen am Mittwoch um mehr als 30 Prozent, nachdem das Unternehmen für das dritte Quartal hohe Gewinnzahlen meldete, die eine deutliche Erholung der Online-Werbeausgaben in der zweiten Hälfte des Jahres 2020 signalisierten. Snap meldete einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1 Cent und übertraf damit die Schätzungen von Analysten, die von einem Verlust von 5 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung