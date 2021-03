Snap Aktie: AR-Brillen und Drohne in Planung!

Snap Inc. (NYSE:SNAP), die Muttergesellschaft von Snapchat, macht einen breiteren Vorstoß in Hardware-Geräte mit seinen Plänen, eine Augmented-Reality-Version seiner Spectacles Smart-Brille und eine Drohne zu starten, nach einem Bericht von The Information.

Snap’s nächste Generation der Spectacles-Smart-Brille wird Berichten zufolge Displays enthalten, die es dem Träger ermöglichen, AR-Effekte zu sehen, ohne die Kamera eines Smartphones verwenden zu müssen, so der Bericht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung