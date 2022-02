Snap +59%: Profitablere Zeiten brechen an

Weitere Suchergebnisse zu "Snap":

Sowas gibt es nur an der Börse: Losgelöst von der Facebook-Problematik sprang die Snap-Aktie (WKN: A2DLMS) am Donnerstag nachbörslich um +59,18% auf 39 US$.

Snap mit Zentrale in Santa Monica, Kalifornien ist ein Anbieter von Technologie- und Social-Media-Diensten. Das Unternehmen entwickelt Apps und Kamera-Anwendungen, mit denen seine Nutzer Fotos, Videos und Zeichnungen senden und empfangen können.

Q4-Zahlenvorlage schon jetzt legendär

Mit den am Donnerstagabend präsentierten ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.