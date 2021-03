Snacks per App: Auf dem Bildungscampus Heilbronn gibt es Lebensmittel rund um die Uhr für Beschäftigte und Studierende

Neckarsulm (ots) - Shop.box und collect.box heißen die beiden von der Schwarz IT entwickelten Stores, in denen bis zu 250 Produkte Platz finden.In der collect.box werden über ein Terminal die gewählten oder vorab über eine App reservierten Artikel automatisiert in einem Ausgabefach bereitgestellt.In der shop.box wird das Sortiment traditionell in Regalen präsentiert, die Artikelerfassung via verschiedener Sensoren im Store und dem automatisierten Bezahlprozess mittels App ist hochinnovativ. Der übliche Checkout beim Verlassen des Stores entfällt. Beide Konzepte sind reine Forschungs- und Entwicklungsprojekte, die im Rahmen der Digitalisierungsstrategie der Schwarz Gruppe getestet werden. Ob einzelne dieser Konzepte Marktreife erreichen, steht dabei nicht im Mittelpunkt, ein Rollout in die Handelssparten ist nicht geplant.Hard- und Software sowie technische Schnittstellen stellten Schwarz IT und Schwarz Digital bereit. Das Warenangebot haben Studierende der DHBW Heilbronn mit Unterstützung der Schwarz Restaurantbetriebe zusammengestellt. Federführend bei der Standortsuche war die Dieter Schwarz Stiftung. Erstellt wurden die baulichen Anlagen vom Schwarz Campus Service. Der Betrieb wird von den Schwarz Restaurantbetrieben übernommen.Weitere Informationen zur Schwarz Gruppe finden Sie unter www.presse.schwarzPressekontakt:Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KGGerd WolfTelefon: +49 (0) 7132 30788600E-Mail: presse@mail.schwarzOriginal-Content von: Schwarz Unternehmenskommunikation GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell