Snackhersteller Lorenz Snack-World ruft Produkte mit Wasabi zurück

NEU-ISENBURG (dpa-AFX) - Der Snackhersteller Lorenz Snack-World ruft vorsorglich bestimmte Produkte mit einer Wasabi-Würzung zurück.



Sie enthielten unbeabsichtigt das Allergen Senf, was auf der Verpackung nicht angegeben sei, teilte das Unternehmen mit Sitz in Neu-Isenburg nahe Frankfurt am Dienstag mit. Betroffen seien ausschließlich die Produkte Crunchips Wow Cream & Mild Wasabi und Wasabi Erdnüsse mit bestimmten Mindesthaltbarkeitsdaten, die im Internet unter https://www.lorenz-snackworld.de/ veröffentlicht wurden. Wer auf Senf allergisch reagiere, solle sie nicht essen.

Aus Geschäften würden noch vorhandene Produkte entfernt. Verbraucher könnten schon gekaufte Produkte gegen Erstattung des Geldes zurückgeben oder umtauschen./hus/DP/eas