Snack-Kongress und Snack-Barometer: Wie snackt Deutschland?

Frankfurt am Main / Wiesbaden (ots) - Großer Appetit statt kleinerHunger: Snacks ersetzen immer häufiger eine Mahlzeit."Wie snackt Deutschland?" Experten des Fachkongresses snack'19diskutieren heute und morgen diese Frage in Wiesbaden. Auch daspünktlich zum Snack-Kongress erschienene Snack-Barometer 2019 liefertAntworten. Es enthält die Ergebnisse einer repräsentativenOnline-Befragung von 1.200 Männern und Frauen zwischen 14 und 65Jahren, die im Auftrag der afz - allgemeine fleischer zeitung und derABZ - Allgemeine Bäcker-Zeitung (beide dfv Mediengruppe) dasSnackverhalten der Deutschen unter die Lupe genommen hat. Und dieVerbraucher snacken gerne: 65 Prozent kaufen sich mindestens einmalpro Woche, 13 Prozent sogar täglich einen Snack. Für ein Drittel derBefragten ist der Snack mittlerweile mehr als die Antwort auf denkleinen Hunger zwischendurch, er übernimmt immer mehr die Rolle einesMahlzeitenersatzes.Es muss schmecken!Ketten wie McDonald's, Nordsee, KFC oder Burger King sind nach wievor die beliebtesten Snackanbieter, gefolgt vom Bäcker und dem Imbissmit ethnischer Ausrichtung. Metzger hingegen rangieren am hinterenEnde der Beliebtheitsskala. "Der Lebensmitteleinzelhandel hat dasThema längst entdeckt und profitiert immens von sogenannten HeißenTheken und Sushi-Angeboten", erklärt Bernd Biehl, Mitglied derChefredaktion der Lebensmittel Zeitung (dfv Mediengruppe), heute aufdem Snack-Kongress. Der Hauptgrund für die Wahl des bevorzugtenSnackanbieters ist bei Männern und Frauen aller Altersgruppen undRegionen ganz einfach: Es muss schmecken.Deutschland NICHT auf dem Weg zum fleischlosen KonsumDas Snackbarometer kommt zu dem Ergebnis, dass die Mehrheit derDeutschen weder konsequent vegan noch vegetarisch konsumiert und sichauch nicht gezielt für die Kategorie der "Flexitarier" entschiedenhat, sondern ohne bewusste Einschränkungen genießt, was schmeckt."Wagemutiger" sind bei der Auswahl Frauen: Bei einer appetitlichenPräsentation sind sie eher bereit, etwas Neues auszuprobieren alsMänner.Feingebäck für Sie, Leberkäse für IhnWer einen Snack gekauft hat, isst ihn selten im Geschäft. Dahersollte ein Snack prinzipiell "to go"-tauglich sein. Vor allem dieunter 30-Jährigen nehmen es wörtlich und essen die Produkte vomBäcker häufig im Gehen, was einen "verletzungsfreien" Verzehr ohneTropfen und Kleckern voraussetzt. Die Snacks vom Metzger essenVerbraucher bevorzugt zu Hause. Auf den ersten Plätzen bei denBäckersnacks rangieren weiterhin die Klassiker: Süßes steht an ersterStelle, gefolgt von belegten Brötchen und Laugengebäck. Vor allemFrauen haben eine Vorliebe für Fein- und Laugengebäck. Beim Metzgergreifen Männer wie Frauen vor allem zum Leberkäse, mit oder ohneBrötchen, Frikadellen, heißer Wurst und Schnitzel.Preis steht nicht im VordergrundFrühstück, Mittag, Abendbrot - so klassisch und klar strukturiertsind die Mahlzeiten heute nur noch selten. Die Singlehaushalte werdenmehr, die Menschen sind mobiler und essen öfter am Arbeitsplatz.Kinder sind über Mittag in der Kita oder im Hort. So kommt es, dassder kleine oder große Snack immer öfter eine ganze Mahlzeit ersetzt."Hier schlummert Potenzial für Fachgeschäfte. Denn der Zerfall desklassischen Mahlzeitenmusters läuft parallel zur Rückbesinnung aufQualität und Heimat. Ein ehrliches Produkt mit guten Zutaten aus derRegion darf dann auch mal mehr kosten", so Sandra Sieler,stellvertretende Chefredakteurin der afz. Ihr Kollege Arnulf Ramcke,Chefredakteur der dfv Backmedien, ergänzt: "Deutsche Snacker sindeine multiple Spezies. Sie mögen Überraschungen, die nicht zu sehrüberraschen, sind preisbewusst, ohne auf den Cent zu achten, gehenbei aller Standortreue auch mal fremd. Aber es gibt eine Kernaussageder Kunden: Gebt uns frische Vielfalt mit 'eingebauter Gesundheit',und wir sehen uns wieder". Nur wenige Verbraucher wählen dasgünstigste Angebot. Snack-Konsumenten sind dann bereit, mehr zubezahlen, wenn die richtigen Kriterien erfüllt sind: Das sind einausgefallenes Angebot, die Verwendung regionaler Rohstoffe undsolcher mit Bio-Label.Die Studie Snack-Barometer 2019 gibt es zum Preis von 249 Eurounter: www.fleischwirtschaft.de/snackbarometersnack'19: Der FachkongressDie Snack- und Food-Branche trifft sich unter dem Motto "KleineMahlzeiten, großer Anspruch: Gesund. Lecker. Instagrammable." am 27.und 28. August im RheinMain CongressCenter in Wiesbaden. DennSnacking liegt bei den Deutschen weiterhin voll im Trend. Und dieAnsprüche der Konsumenten steigen: Gesund müssen die Snacks sein.Viele Kunden achten zunehmend auf nachhaltige Produkte undVerpackungen. Auch optisch sollen Snacks etwas hermachen. DasFood-Foto für die eigene Instagram-Story gehört vor allem für jüngereKunden einfach dazu. Diese und viele weitere Themen stehen beisnack'19 im Fokus. Erfolgreiche Best Cases und Impulse zu nationalen
und internationalen Entwicklungen und Trends im Snack-Markt werden
ebenso vorgestellt wie ein Überblick über die Marktentwicklung und
die Wachstumspotenziale im Außer-Haus-Markt. Neben
Vermarktungsstrategien für Snack-Anbieter und Premium Snacks werden
auch Sustainable Snacks, Food-Waste-Vermeidung, nachhaltige
Verpackung sowie eine zeitgemäße Inszenierung besprochen.
Abschließend diskutieren Experten über "New Work, New Food: Warum
veränderte Arbeitsmodelle innovative Angebote erfordern".