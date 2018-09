Smiths Detection vereinbart mit der niederländischen Zollverwaltung die erste Machbarkeitsstudie zur Durchführung einer 100%igen Datenprüfung aller Sendungen

CORSYS, die digitale Plattform auf Unternehmensebene von SmithsDetection, wurde entwickelt, um eine genauere Bewertung in der erstenPhase der Risikoinspektion zu ermöglichen und positivere Ergebnissebei der physischen Inspektion zu erzielenLondon (ots/PRNewswire) - Smiths Detection(http://www.smithsdetection.com/), ein Weltmarktführer beiBedrohungsdetektions- und Screening-Technologien, gab heute bekannt,man habe mit der niederländischen Zollverwaltung die Durchführungeiner ersten Machbarkeitsstudie für CORSYS vereinbart, derbahnbrechenden Sicherheitsleitstelle auf Unternehmensebene von SmithsDetection.Das im November 2017 angekündigte CORSYS ist das sichere,Cloud-basierte, digitale Ökosystem von Smiths Detection, das Datenaus zahlreichen Geräten und Prozessen zur Unterstützung kritischerHafen- und Grenzsicherheit integriert. Es ermöglicht Hafenbetreiberndas Risiko in der ersten Phase der Inspektion genauer zu beurteilen.Im Rahmen der Vereinbarung werden Smiths Detection und dieniederländische Zollverwaltung neue maschinelle Lernverfahrenentwickeln, die auf der fortschrittlichen Technologie der CORSYSProfiler-Anwendung aufbauen. Damit kann das Team ausgefeiltereRisikobewertungsprotokolle entwickeln, die sowohl Daten vor derAnkunft von Containern als auch Daten zur automatischenBedrohungserkennung aus dem Inspektionsprozess verwenden. Mit demSystem kann der niederländische Zoll umfassende MixedReality-Fähigkeiten auf 100 % der Container anwenden, die er über denHafen Rotterdam erhält, und damit positivere Ergebnisse für seinenphysischen Inspektionsprozess erzielen."Der niederländische Zoll gilt als eine der modernsten undfortschrittlichsten Zollverwaltungen der Welt und wir freuen uns sehrüber die Zusammenarbeit mit ihm. Der Einsatz von Technologien dernächsten Generation für eine 100%ige Datenprüfung aller Sendungen istetwas, das bisher noch nicht erreicht wurde", sagte Tim Norton,Global Market Director, Ports & Borders. "Wir sind zuversichtlich,dass unsere Zusammenarbeit mit dem niederländischen Zoll den Weg fürdie digitale Transformation der Grenzsicherheit und -verwaltung aufder ganzen Welt ebnen wird.""Wir vom niederländischen Zoll sind ständig bestrebt, diebetriebliche Effizienz unseres Ladungsinspektionsprozesses weiter zuverbessern, was die Bedeutung dieser Machbarkeitsstudieunterstreicht. Das Design der CORSYS-Plattform könnte es unsermöglichen, schnell und flexibel auf unsere zukünftigen Abläufe undBedürfnisse zu reagieren. Wir freuen uns darauf, unsere Abläufe zutransformieren, um die Sicherheit zu erhöhen und die Effizienz zusteigern", sagte Joris Groeneveld, Senior Advisor X Ray Scanning andRadiation Detection.Angesichts des laufend zunehmenden internationalen Reiseverkehrsund Handels sind neue Grenzsicherungsverfahren erforderlich, um dieSicherheit der nationalen Grenzen und der Bürger zu gewährleisten. Zudiesem Zweck wurde CORSYS von drei großen Fachexperten - SmithsDetection, Hitachi Consulting und Microsoft - in einer globalenPartnerschaft speziell für den Business to Government Bereichentwickelt, um Zollverwalter bei der Identifizierung vonUnregelmäßigkeiten, dem effektiveren Management von Risiken und derSteigerung von Zolleinnahmen zu unterstützen und damit die allgemeineBetriebsleistung zu verbessern.Weitere Informationen über CORSYS finden Sie unter:www.smithsdetection.com/corsysInformationen zu Smiths DetectionSmiths Detection gehört zur Smiths Group und ist einWeltmarktführer bei Bedrohungsdetektions- und Screening-Technologienfür die Luftfahrt, für Häfen und Grenzen, urbane Sicherheit undVerteidigungsmärkte. Wir verfügen über mehr als 40 Jahre Erfahrung inder Praxis und liefern damit Lösungen, welche die Gesellschaft vorder Bedrohung durch und der illegalen Bewegung von Sprengstoffen,verbotenen Waffen, Schmuggelware, toxischen Chemikalien undBetäubungsmitteln schützen.Unsere Zielsetzung ist einfach - Sicherheit, Unbesorgtheit undVerkehrsfreiheit zu schaffen, auf welche die Welt angewiesen ist.Weitere Informationen finden Sie unter www.smithsdetection.com.Logo -https://mma.prnewswire.com/media/745940/Smiths_Detection_Logo.jpgPressekontakt:Cheryl SekkappanEdelman im Auftrag von CORSYSCheryl.Sekkapan@edelman.com+65-6347-2351Colin SohAPAC Marketing DirectorSmiths Detectioncolin.soh@smithsdetection.comOriginal-Content von: Smiths Detection, übermittelt durch news aktuell