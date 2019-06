Smith & Nephew: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Für die Aktie Smith & Nephew aus dem Segment "Gesundheitsausrüstung" wird an der heimatlichen Börse London am 07.06.2019, 17:20 Uhr, ein Kurs von 1686,83 GBP geführt.

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Smith & Nephew entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Dividende: Die Dividendenrendite beträgt bezogen auf das aktuelle Kursniveau 1,64 Prozent und liegt damit 0,9 Prozent nur leicht unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, 2,54). Die Smith & Nephew-Aktie bekommt von der Redaktion für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Hold"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Smith & Nephew-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 3 Buy, 8 Hold, 0 Sell. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Smith & Nephew-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 1359 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von -18,87 Prozent erzielen, da sie derzeit 1675 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Sell". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Smith & Nephew erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 24,51 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche sind im Durchschnitt um 5,4 Prozent gestiegen, was eine Outperformance von +19,11 Prozent im Branchenvergleich für Smith & Nephew bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -1,61 Prozent im letzten Jahr. Smith & Nephew lag 26,12 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.