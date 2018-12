Smith & Nephew: Ja, es ist wahr!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Smith & Nephew, die im Segment "Gesundheitsausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 18.12.2018, 02:32 Uhr, an ihrer Heimatbörse London mit 16,65 GBP.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Smith & Nephew für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Smith & Nephew für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung war eher schlecht, es ließ sich eine negative Änderung identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Sell"-Einstufung. Damit ist Smith & Nephew insgesamt ein "Sell"-Wert.

2. Dividende: Derzeit schüttet Smith & Nephew nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Medical Equipment & Devices. Der Unterschied beträgt 0,3 Prozentpunkte (1,82 % gegenüber 2,12 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Smith & Nephew erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 11 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 6 "Buy"-, 5 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Smith & Nephew aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (1306,56 GBP für das Wertpapier ergibt sich ein Abwärtspotential von -12,05 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1485,5 GBP), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Sell"-Empfehlung dar. Smith & Nephew erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Hold"-Bewertung.