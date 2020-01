Smith & Nephew: Wie ist das denn jetzt passiert?

Für die Aktie Smith & Nephew aus dem Segment "Gesundheitsausrüstung" wird an der heimatlichen Börse London am 13.01.2020, 12:56 Uhr, ein Kurs von 1871 GBP geführt.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Smith & Nephew beträgt bezogen auf das Kursniveau 1,54 Prozent und liegt mit 0,34 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (1,88) für diese Aktie. Smith & Nephew bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten deshalb eine "Hold"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Smith & Nephew-Aktie aktuell mit "Hold" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 0 "Buy"-, 7 "Hold"- und 1 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Smith & Nephew vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (1605,6 GBP) hat das Wertpapier ein Abwärtspotential von -13,95 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 1866 GBP), was einer "Sell"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Smith & Nephew eine "Hold"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 30,28 und liegt mit 54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör) von 66,2. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Smith & Nephew auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.