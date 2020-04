Smile stellt PDFpen 12 vor, das komplette Toolkit zur PDF-Bearbeitung für Mac-Profis

San Francisco (ots/PRNewswire) - PDF Editoren PDFpen und PDFpenPro 12 jetzt mit PDF-Optimierung, Vergrößerungsfenster, Callout-Tool und Unterstützung von DocuSign® für Pro-NutzerSmile, der Entwickler von Produktivitätsanwendungen für Mac®, iPhone® und iPad®, bringt PDFpen und PDFpenPro 12 auf den Markt, eine wichtige neue Version seines universellen PDF-Bearbeitungstools für den Mac. Version 12 verfügt als Neuerung über Optimize PDF, ein Vergrößerungsfenster, ein Callout-Tool sowie Unterstützung von DocuSign® für Pro-Nutzer.PDFpen bietet eine umfassende Benutzererfahrung beim Lesen, Prüfen und Navigieren von Dokumenten in Kombination mit einer Vielzahl von Bearbeitungswerkzeugen, die es Anwendern ermöglichen, PDFs zu unterzeichnen, Formulare auszufüllen und sensible Informationen zu suchen und zu bearbeiten. Nutzer haben die Möglichkeit zum: Exportieren nach Microsoft® Word. Korrigieren von Tippfehlern ohne das Originaldokument. Hinzufügen von Kommentaren und Bildern und Hervorheben von Text.Version 12 bietet mit der neuen Funktion "Optimize PDF" die Möglichkeit, PDF-Dateigrößen im gewünschten Maß zu reduzieren. Die Integration von Kompressionsverfahren wie MRC und CCITT reduziert die Dateigröße beim Scannen, Bearbeiten und Speichern.Und dazu gibt es ein Vergrößerungsfenster, ein Callout-Tool, individuelle Papier-Designs, und die Auswahl der Orientierung für neue Dokumente. Für Pro-Nutzer steht zudem Unterstützung von DocuSign® zur Verfügung."Kleinere PDFs und Tools für bessere Zusammenarbeit sind im papierlosen Büro stets wichtig", sagt Philip Goward, der Gründer von Smile. "Wir sind erfreut, dass wir mit Version 12 Möglichkeiten einführen konnten, die Dateigrößen zu verringern, mit dem Vergrößerungsfenster Details hervorzuheben, mit dem Callout-Tool die Zusammenarbeit zu erleichtern und zudem für unsere Pro-Nutzer Support von DocuSign bereitzustellen. Hinzu kommen weitere Verbesserungen für die gesamte Bearbeitung von PDFs."PDFpen und PDFpenPro sind Teil einer Prduktfamilie, in der sich auch PDFpen für iPad und iPhone findet. Die Dokumente werden per Dropbox und iCloud geräteübergreifend für nahtlose Bearbeitung synchronisiert.PDFpen ist für 84,95 EUR erhältlich. PDFpenPro kostet 139,95 EUR. Für beide ist MacOS 10.13 (High Sierra) oder höher erforderlich. Demoversionen sind verfügbar unter https://smilesoftware.com/PDFpen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2787 589-1&h=3765069683&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3 D2787589-1%26h%3D2565139430%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsmilesoftware.com%252FPDFp en%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fsmilesoftware.com%252FPDFpen&a=https%3A%2F%2Fsmiles oftware.com%2FPDFpen)PDFpen für iPad und iPhone kostet im App Store 4,99 EUR.Pressekit:https://smilesoftware.com/PDFpen/presskit (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2 787589-1&h=330881701&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o %3D2787589-1%26h%3D871764907%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsmilesoftware.com%252FPDF pen%252Fpresskit%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fsmilesoftware.com%252FPDFpen%252Fpres skit&a=https%3A%2F%2Fsmilesoftware.com%2FPDFpen%2Fpresskit)INFORMATIONEN ZU SMILESmile entwickelt clevere Software für effiziente Benutzer, darunter TextExpander, das Tastenkombinationstool für Mac, Windows, Chrome, iPhone und iPad, PDFpen, den universellen Mac-PDF-Editor, und PDFpen für iPad und iPhone, den mobilen PDF-Editor.Kostenlose Demos aller Mac-Produkte von Smile sind verfügbar unter:https://smilesoftware.com/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2787589-1&h=1920 36712&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2787589-1%26 h%3D699067762%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fsmilesoftware.com%252F%26a%3Dhttps%253A% 252F%252Fsmilesoftware.com%252F&a=https%3A%2F%2Fsmilesoftware.com%2F)Pressekontakt:Angel Vu (+1-510-982-1468, EST)PR, SmileE-Mail: angel@smilesoftware.comGreg Scown (+1-510-289-4000, PST)Gründer, SmileE-Mail: greg@smilesoftware.comhttps://www.smilesoftware.com/@SmileSoftwareWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/116498/4583282OTS: SmileOriginal-Content von: Smile, übermittelt durch news aktuell