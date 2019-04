Smile bringt TextExpander für Chrome Beta auf den Markt

San Francisco (ots/PRNewswire) - Smile, der Entwickler vonProduktivitätsanwendungen für Mac, Windows, Chrome, iPad und iPhone,hat mit der Einführung von TextExpander für Chrome v1, jetzt alsöffentliche Beta-Version verfügbar, TextExpander auf einer neuenPlattform auf den Markt gebracht. TextExpander steigert dieProduktivität von Teams durch Vermeidung der wiederholten Eingaben,die sich beim Tippen auf verschiedensten Geräten in praktisch jedeAufgabe einschleichen. Die Funktionen der Geschäftsversionermöglichen eine einfache Weitergabe, Verwaltung undBerichterstattung von Daten über mehrere Teams und Geräte hinweg, dienun auch Chromebooks einschließen.TextExpander für Chrome ist ab sofort im Chrome Web Storeverfügbar. TextExpander für Chrome bringt TextExpander neben WindowsPC-, Mac-, iPhone- und iPad-Plattformen nun auch auf das Chromebook.Anwender von Linux erhalten die Möglichkeit, TextExpander über dieBrowser-Erweiterung von Chrome zu nutzen."Desktops sind die Orte, an denen die eigentliche Arbeit erledigtwird", sagte Philip Goward, der Gründer von Smile. "Wir sind hocherfreut, dass wir die von TextExpander ermöglichtenProduktivitätssteigerungen auf jeder bedeutenden Desktop-Plattformverfügbar machen können: Mac, Windows und nun auch Chrome und Linux!"TextExpander ermöglicht unter Verwendung eines Schnellzugriffsoder einer Abkürzung das sofortige Einfügen von Textbausteinen, densogenannten Snippets, von einem Speicherort mit E-Mail-Nachrichten,Standardformulierungen und anderen Inhalten, während der Nutzertippt. Mithilfe der in TextExpander integrierten Sharing-Funktionkönnen Nutzer ihre Produktivität über ihr gesamtes Team hinwegvervielfachen. Auf diese Weise kann die Kommunikation des gesamtenUnternehmens mit Anbietern, Kunden und untereinander aktuell, präziseund konsistent gestaltet werden.Der Team-Plan von TextExpander ist für 7,96 USD pro Benutzer imMonat erhältlich und schließt ein robustes Daten- undBenutzermanagement, Rechnungsstellung sowie statistische Daten ein.Einzelbenutzer können TextExpander im Rahmen des Life Hacker-Plansfür nur 3,33 USD pro Monat nutzen. TextExpander für Chrome wird zurVerwendung mit Chrome v73 oder höher empfohlen, TextExpander für Macerfordert einen Mac mit macOS 10.12 (Sierra) oder höher, TextExpanderfür Windows erfordert einen PC mit Windows 7 oder höher, währendTextExpander für iPhone und iPad iOS 9 oder höher erfordert.Melden Sie sich an, um TextExpander kostenlos zu testen:https://textexpander.com.Holen Sie sich TextExpander für Chrome im Chrome Web Store:https://smle.us/techrome.Pressemappe: Symbol, Logo, Screenshots, Beschreibung:https://textexpander.com/presskit/INFORMATIONEN ZU SMILESmile entwickelt Produktivitätsanwendungen für Mac, Windows,Chrome, iPhone und iPad. Das in San Francisco im US-BundesstaatKalifornien ansässige Unternehmen ist eine enge Gemeinschaft mitgeografischer Vielfalt und Wurzeln in der Mac-Szene. Wir sind stolzdarauf, unsere Kunden bereits seit über einem Jahrzehnt bedienen zudürfen. Wir gestalten. Wir lösen. Wir liefern.Pressekontakt:Maia Olson (+1-510-214-3487, PST)PR, SmileE-Mail: maia@textexpander.comJeff Gamet (+1-720-334-8375, MST)Evangelist, SmileE-Mail: jeffg@textexpander.comGreg Scown (+1-510-289-4000, PST)Gründer, SmileE-Mail: greg@textexpander.comhttps://TextExpander.com@TextExpanderOriginal-Content von: Smile, übermittelt durch news aktuell