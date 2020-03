SmileDirectClub, Weltmarktführer für den Direktvertrieb unsichtbarer Zahnschienen, hat erste SmileShops in Hamburg und Berlin eröffnet / Approbierte Zahnärzte in die gesamte Behandlung eingebunden (FOTO)

Hamburg/Berlin (ots) - SmileDirectClub, Weltmarktführer für den Direktvertriebunsichtbarer Zahnschienen (Aligner), ist in Deutschland an den Start gegangen.Das Unternehmen begann seine Expansion zunächst am 26. und 28. Februar mitSmileShops in Hamburg und Berlin. Bis zum Sommer 2020 sollen weitere Shops innahezu allen Regionen Deutschlands eröffnet werden."Unsere Mission ist es, Menschen dabei zu helfen, die Kraft ihres Lächelnsfreizusetzen. Das Selbstbewusstsein, das ein schönes Lächeln schenken kann,verändert viele Aspekte im Leben eines Menschen", sagt Kay Oswald, PresidentInternational, SmileDirectClub. "Mit unserer innovativen Plattform zurzahnmedizinischen Fernbehandlung machen wir Premiumprodukte zur Zahnkorrekturerschwinglicher, bequemer und für mehr Menschen zugänglich. Die direkteBetreuung durch einen unserer approbierten und in Deutschland zugelassenenZahnärzte oder Kieferorthopäden ist dabei selbstverständlich."Eine Studie des Unternehmens hat gezeigt, dass für etwa 67% der Deutschen diehohen Kosten ausschlaggebend dafür sind, keine Zahnkorrektur durchzuführen. BeiSmileDirectClub kostet eine Zahnschienenbehandlung bei Einmalzahlung 1.750EURund ist damit rund 70% günstiger als eine herkömmliche Zahnspange.SmileDirectClub ermöglicht damit in Deutschland einen erheblichkostengünstigeren Weg zum Wunschlächeln als bisher. Eine komplette Behandlungdauert üblicherweise 6 Monate, wenn die Zahnschienen 22 Stunden am Tag getragenwerden. Wenn Kunden nur über Nacht ihre Zahnschienen tragen wollen, müssen siebei einer Behandlung mit den neuen transparenten Zahnschienen für die Nacht miteinem Behandlungszeitraum von durchschnittlich zehn Monaten rechnen."Gerade in Startup-Hubs wie Hamburg und Berlin nutzen viele Kunden bereitsdigitale Gesundheitsanwendungen", sagt Kay Oswald, President International vonSmileDirectClub. "Wir erweitern nun dieses Portfolio mit unseren Erfahrungen ausmehr als einer Million erfolgreichen telezahnmedizinischen Behandlungen. Sokönnen auch hier unsere Kunden von unseren neuen Ansätzen zur Fernbehandlung beiZahnfehlstellungen profitieren, vor allem bei der Verlaufskontrolle."Interessierte Kunden vereinbaren einen Termin für die Erstellung eines 3D-Bildesihrer Zähne im SmileShop. In den in "blurple"-farbenen Geschäftsräumen treffensie neben dem SmileGuide, einem examinierten zahnmedizinischen Fachangestellten,auch einen approbierten und in Deutschland zugelassenen Zahnarzt oderKieferorthopäden. Dieser beurteilt, ob eine Aligner-Behandlung mitSmileDirectClub die Zahnfehlstellung korrigieren kann. Im Laufe der Behandlungnehmen die Kunden alle 90 Tage Fotos von ihren Zähnen auf und schicken diese zurKontrolle an ihren SmileDirectClub-Zahnarzt. SmileDirectClub ist damit das ersteUS-börsennotierte Unternehmen, das in Deutschland bei Zahnkorrektureninnovativen Ansätzen folgt und auf telezahnmedizinische Fernbehandlungen setzt.Gleichzeitig stützt SmileDirectClub damit den Ruf Deutschlands als innovativstesLand der Welt.SmileShop Hamburg:REGUS, 1. StockHohe Bleichen 1220354 HamburgSmileShop Berlin Potsdamer Platz:Servcorp, 8. StockLinkstraße 210785 BerlinÜber SmileDirectClubSmileDirectClub, Inc. (NASDAQ: SDC), ist Pionier in der telezahnmedizinischenFernbehandlung. Als erste Medizintechnik-Plattform für den Direktvertrieb hatsich das Unternehmen der Transformation des Lächelns verschrieben. Durch diehochmoderne Technologie und das vertikal integrierte Modell setzt dasUnternehmen einen neuen Standard in der Zahnkorrektur. Die Mission vonSmileDirectClub ist es, den Zugang zu bezahlbarer und bequemer Zahnbehandlungfür alle zu ermöglichen. SmileDirectClub wurde von Alex Fenkell und JordanKatzman in Partnerschaft mit der Camelot Venture Group gegründet.SmileDirectClub ist in den USA, Kanada, Australien, Neuseeland, Irland,Großbritannien, Hong Kong und Deutschland aktiv mit mittlerweile mehr als einerMillion lächelnden Kunden. Seinen Hauptsitz hat das Unternehmen in Nashville,Tennessee. Weitere Informationen finden Sie unter SmileDirectClub.de.Pressekontakt:Brunswick Group GmbHNina JungcurtSDC@brunswickgroup.com+49 30 2067 3360Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/141905/4535965OTS: SmileDirectClubOriginal-Content von: SmileDirectClub, übermittelt durch news aktuell