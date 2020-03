Smartsheet: Es wird immer spannender!

An der Börse New York notiert die Aktie Smartsheet am 04.03.2020, 07:33 Uhr, mit dem Kurs von 45.38 USD. Die Aktie der Smartsheet wird dem Segment "Anwendungssoftware" zugeordnet.

Diese Aktie haben wir in 6 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Smartsheet-Aktie: der Wert beträgt aktuell 63,56. Demzufolge ist das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft, wir vergeben somit ein "Hold"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Smartsheet ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch -verkauft (Wert: 49,53). Deswegen bekommt die Aktie für den RSI25 ebenfalls eine "Hold"-Bewertung. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Smartsheet damit ein "Hold"-Rating.

2. Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild: Während des vergangenen Monats gab es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger. Daher bewerten wir diesen Punkt mit "Hold". Schauen wir auf die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat. Diese gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenige Beachtung erfährt. Das Unternehmen wurde weniger diskutiert als zuvor und rückte aus dem Fokus der Anleger. Dies führt zu einem "Sell"-Rating. Damit erhält die Smartsheet-Aktie ein "Sell"-Rating.

3. Analysteneinschätzung: Smartsheet erhielt in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt 13 Analystenbewertungen.Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Buy" und setzt sich aus 12 "Buy"-, 1 "Hold"- und 0 "Sell"-Meinungen zusammen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Smartsheet vor. Aufgrund des Durchschnitts der Kursprognose von (53,09 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotential von 16,63 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 45,52 USD), folgt man der Meinung der Analysten. Dies stellt also eine "Buy"-Empfehlung dar. Smartsheet erhält für diesen Abschnitt in Summe damit eine "Buy"-Bewertung.