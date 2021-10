Smartsheet-Aktie: Wieder ein Insiderhandel?

Geoffrey T. Barker, Direktor bei Smartsheet (NYSE:SMAR), kaufte und verkaufte am 7. Oktober in großem Umfang Aktien des Unternehmens, wie aus einem neuen SEC-Filing hervorgeht.

Einem Formular 4 der U.S. Securities and Exchange Commission zufolge kaufte Geoffrey T. Barker am 7. Oktober 35.000 Smartsheet-Aktien zu einem Preis von $0. Anschließend verkaufte er seine Aktien in nachfolgenden Transaktionen auf dem freien Markt



