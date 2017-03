Smartphones und LED-Lampen als Verkaufsschlager preiswerter Online-Elektronikhändler

Yoshop, internationaler Online-Händler, veröffentlicht nachAnalyse der Verkaufszahlen im Elektronikbereich aus dem 1. Quartal2017 verbraucherorientierten Bericht.Los Angeles (ots/PRNewswire) - Yoshop, ein global agierender undin Asien ansässiger Online-Elektronikhändler, veröffentlichtekürzlich einen Analysebericht über die Verkaufszahlen im erstenQuartal 2017. Erwartungsgemäß wurde die Liste durch Smartphonesangeführt, aber auch eine Reihe anderer Verbraucherprodukte erfreutesich besonderer Beliebtheit bei Internetkäufern.Yoshop (www.Yoshop.com) verkauft außerdem Mode, Schmuck undHaushaltsware.Der größte Absatz erfolgte im Bereich Elektronikprodukte(Computer, Kommunikation und Konsumgüter) - die meisten dieserProdukte werden in China, Vietnam, Kambodscha und auf den Philippinenhergestellt. Mit konkurrenzfähigen Preisen bei hoher Qualität sinddiese Produkte international besonders gefragt.Telefone stehen an 1. PositionMobiltelefone machten 29 % des von Yoshop erwirtschaftetenAbsatzes im Bereich Elektronik im ersten Quartal aus. Die beliebtesteMarke ist XiaoMi und macht 25 % der Telefonverkäufe aus. Das XiaoMiMi5 wurde am häufigsten gekauft.http://www.yoshop.com/item/xiaomi-mi5-5-15-inch-miui-7-p_369083.htmlVerkaufsschlager ist das XiaoMi Band 2.Stetig steigender Markanteil für Smart Life-ProdukteNeben Smartphones und Smartbändern wird außerdem energieeffizienteBeleuchtung gekauft. Im Yoshop ist die LED-Leuchte XiaoMi YeelightRGBW Smart erhältlich, die 90 % weniger Energie verbraucht als eineStandardglühbirne und nur ein Drittel des Stroms einerKompaktleuchtstofflampe benötigt.http://www.yoshop.com/item/xiaomi-yeelight-rgbw-smart-led-bulb-p_26538.htmlLED-Lampen haben darüber hinaus eine 5-10 Mal so lange Lebensdauerwie herkömmliche Energiesparlampen und die 40-fache Lebensdauer einerGlühbirne. Der monatliche Absatz von LED-Lampen beträgt 10.000 Dollarund wächst weiter.Sonstige im Yoshop erhältliche Smart Life-Produkte sindSmartwatches, Schlüsselfinder und drahtlose Fernbedienungen.Internationale MärkteUS-Einkäufer machen 27 % des gesamten Absatzes im ersten Quartalaus - das entspricht dem umsatzstärksten Absatz weltweit.Niedrigpreise und erstklassige Qualität galten als Schlüsselmotivefür diesen Markt.Einkäufe aus Mexiko stiegen im ersten Quartal 2017 um 25 % an imVergleich zum letzten Quartal 2016. Bequemes Zahlungsverfahren warein besonders wichtiger Faktor für mexikanische Käufer, die jetzt dielokale Bezahlmethode OXXO verwenden können.Die Zahl neuer Kunden aus arabischen Ländern steigt ebenfalls an:Al Bawaba (http://www.albawaba.com/), eine arabischeOnline-Nachrichtenagentur berichtet, dass der Online-Handel inarabischen Ländern bis 2020 die 13,4 Milliarden Dollar-Grenzeerreichen soll, was in etwa das Doppelte im Vergleich zu 2014 ist.Pressekontakt:Name: JoanneE-Mail: news@yoshop.comTelefon: (+1) 866 990 1222Original-Content von: YoShop, übermittelt durch news aktuell