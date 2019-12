Smartphones für Senioren: Gewünscht ist nicht technischer Schnickschnack, sondern eine gute Bedienbarkeit

Frankfurt (ots) - Die ältere Generation unterscheidet sich beim Handy-Kaufgrundsätzlich von den Jüngeren: Ein schickes Design brauchen Senioren nicht fürihr Smartphone, stattdessen wollen 98 Prozent ihr Gerät "gut bedienen" können.Wichtig: Die Schrift sollte im Sinne einer besseren Lesbarkeit besonders großsein. Die Studie zeigt auch: Jeder zweite Senior würde sein Smartphone häufigernutzen, wenn die Benutzerfreundlichkeit besser wäre. Das zeigt die Studie "Smartim Alltag 2019", für die emporia Telecom zusammen mit der Deutschen Seniorenligarund 500 Bundesbürger über 60 Jahren befragt hat."Die Umfrage belegt: Senioren sind nicht technikfeindlich eingestellt. ImGegenteil, sie wollen teilhaben am digitalen Wandel in der Gesellschaft. Aberdie Geräte müssen auf ihre besonderen Ansprüche zugeschnitten sein", sagtEveline Pupeter, Eigentümerin und Geschäftsführerin des österreichischenSeniorenhandy-Herstellers emporia. In Anbetracht der fortschreitenden Vernetzungsei es deshalb wichtig, auch der älteren Generation einen möglichst einfachenZugang in die mobile Datenwelt zu ermöglichen.Auch Senioren wollen technisch up to date bleibenRund 60 Prozent der Befragten gaben zudem an, dass ihr Smartphone neuesteTechnik bieten solle. Pupeter zufolge ist dies ein berechtigtes Anliegen. Nurweil die Geräte nicht mit unnötigem Firlefanz ausgestattet werden sollen,bedeute dies nicht, bei der Leistung zu sparen. "Natürlich wollen auch ältereMenschen technisch up to date bleiben. Und sie haben ein Recht auf schnelleProzessoren, regelmäßige Software-Updates und brillante Displays. DerFortschritt ist nicht allein der Jugend vorbehalten", bekräftigt Pupeter. 63Prozent der in der Studie befragten Senioren gaben an, Spaß an Technik zu habenund sich intensiv damit zu beschäftigen.Die größten Probleme mit konventionellen Smartphones hat die Generation 60+ mitder Darstellung der Icons auf dem Display. 64 Prozent bemängelten zu kleineSymbole und deshalb eine hohe Fehlerquote beim Auswählen der Funktionen. Aucheine teilweise schwierige Bedienung (47 Prozent) und zu kleine Schriften (43Prozent) wurden als Negativpunkte angemerkt. Unwichtig ist der Mehrheit dieOptik der Geräte. Lediglich 8 Prozent gaben an: "Mein Smartphone soll schickaussehen."Das richtige Smartphone ist die Eintrittskarte in die digitale WeltNur etwa jeder vierte Benutzer über 60 hat Angst, etwas falsch zu machen undmöglicherweise Daten auf dem Smartphone zu löschen. "Sobald die Schriften gut zulesen und die Funktionen problemlos auszuwählen sind, verlieren die Menschen dieScheu davor", hat Pupeter erkannt. Mit Hilfe zielgerichteterSmartphone-Schulungen und modernen Seniorenhandys möchte emporia Seniorendeshalb dabei unterstützen, die digitale Welt zu erobern. Und dieStudienergebnisse geben Pupender recht. Denn 50 Prozent der Senioren, diebereits ein Smartphone besitzen, würden dieses häufiger benutzen, wenn eseinfacher zu bedienen wäre.Über emporia TelecomDas österreichische Unternehmen emporia entwickelt, produziert und vertreibtMobiltelefone, Smartphones und Apps speziell für die ältere Generation und istTechnologieführer in diesem großen und wichtigen Bereich. emporia wurde 1991gegründet und ist in mehr als 30 Ländern vertreten. Firmenhauptsitz ist Linz ander Donau. www.emporia.dePressekontakt:Thöring & StuhrKommunikationsberatung GmbHClaudia KreftMittelweg 14220148 HamburgTel.: +49 (0)40 207 6969 86Claudia.kreft@corpnewsmedia.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/106450/4463623OTS: emporia TelecomOriginal-Content von: emporia Telecom, übermittelt durch news aktuell