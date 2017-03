Smartphones: Warum 5G einen grundlegenden Wandel bewirken könnte! (Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, ZTE, Nokia, Sony, Blackberry)

Weitere Suchergebnisse zu "Blackberry":

seit zehn Jahren dominieren Smartphones den Markt für moderne Kommunikationsgeräte und haben sich zu einer Art mobilem Ersatzcomputer entwickelt. Im vergangenen Jahr wurden weltweit 1,5 Mrd. Geräte verkauft. Der Markt scheint damit zunehmend gesättigt zu sein. Folgt nun der Einbruch beim Absatz? Oder steht uns bereits die nächste technologische Revolution ins Haus?

Marktanteile zementiert

Die Marktanteile sind derzeit zementiert. Samsung und Apple setzen mit Abstand die meisten Smartphones ab. Aber Apple schöpft mit 80 % der Gewinne praktisch den gesamten Rahm ab. Dieses Machtgefüge hat auch Auswirkungen auf die Zulieferindustrie. Wer einen Deal mit Apple ergattern konnte, ist in den vergangenen Jahren kräftig gewachsen. Doch sobald die Apple-Aktie zuckt, wie zuletzt vor einem Jahr, geraten auch die von Apple abhängigen Firmen sofort in Not.

Drei Gegenstrategien

Es gibt derzeit nur drei Strategien, um diese festgefügten Strukturen aufzubrechen: Die Firmen suchen sich Nischenmärkte, sie versuchen es über den Preis und oder sie hoffen auf technische Neuerungen wie 5G. Auf den Nischenmärkten sind beispielsweise ehemalige Marktführer wie Blackberry oder Sony anzutreffen, die von der Smartphone-Revolution seinerzeit überrollt wurden. Auch Nokia, das sich mehrere Jahre komplett zurückgezogen hatte, kehrt nun mit einem neuen Konzept auf den Markt zurück. Die Finnen reduzieren ihre Smartphones auf die wesentlichen Funktionen, können deshalb ihre Geräte weitaus günstiger anbieten und greifen aktuell die Märkte der Schwellenländer an.

Über den Preis wollen auch asiatische Hersteller wie Lenovo, Huawei oder ZTE die Marktdominanz von Samsung und Apple knacken. Allerdings bieten sie im Unterschied zu Nokia mit ihren Geräten Hightech an. Das jedoch zu absoluten Kampfpreisen. Da beißt sich der Hund aber in den sprichwörtlichen Schwanz. Denn mit dieser Methode lassen sich kaum Gewinne erzielen.

Warum 5G einen Wandel bewirken könnte

Die wichtigsten technologischen Trends sind derzeit OLED-Bildschirme für Smartphone-Displays, die immer billiger in der der Produktion werden. Zudem wird die herkömmliche SIM-Karte wohl in naher Zukunft von der „eSIM“ ersetzt werden. Dann müssen Sie keine mikroskopisch kleine Karte mehr in Ihr Handy einbauen, sondern können den gesamten Vorgang über Funkverbindung abwickeln. Doch die nachhaltigste Veränderung wird wohl der neue Übertragungsstandard 5G mit sich bringen, der vermutlich ab 2020 Verbreitung auf dem Massenmarkt findet.

5G bedeutet eine wesentlich höhere Bandbreite bei den Funknetzen. Dieses größere Volumen ist notwendig, weil demnächst alle Geräte unseres Alltags – vom Kühlschrank bis zum Auto – eine Internetverbindung aufbauen werden. Dadurch könnte es zu einer Machtverschiebung in der Smartphone-Branche kommen.

Bisher benötigte man Halbleiter vor allem in Computern aller Art. Demnächst werden diese intelligenten Bauteile aber in praktisch jedem Gerät vorhanden sein. Die Entwicklung in der Autobranche gibt diesbezüglich einen ersten Fingerzeig. Die Hersteller werden sich dadurch automatisch von Apple & Co emanzipieren können, weil sie durch das Internet der Dinge vielmehr Abnehmer für ihre Produkte finden. Salopp formuliert: Wenn Apple den führenden Halbleiterkonzernen nicht genügend Gewinnbeteiligung anbieten, ziehen diese einfach weiter und bieten ihre Technik Samsung, Nokia oder wem auch immer an. Infolgedessen könnten meiner Meinung nach auch die Karten auf dem Smartphone-Markt völlig neu gemischt werden.

Ein Beitrag von Laurenz Erwald.