Smartphone als Portemonnaie-Ersatz

Bargeld ist bei vielen Verbrauchern nicht mehr Zahlungsmittel Nummer 1. Stattdessen setzen in Deutschland beim Einkaufen viele Kunden auf ihre EC-Karte. Andere Formen der bargeldlosen Zahlung werden dagegen eher stiefmütterlich behandelt. Gerade das Bezahlen per Smartphone setzt sich in Deutschland nicht durch. Das hat jetzt der Finanzdienstleister Deloitte in seinem Report „Mobile Payment. Kein Aufwärtstrend beim mobilen Bezahlen“ noch einmal beschrieben.

„Die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Global Press.