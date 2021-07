Smartphone Markt: Eine neue Nummer 1 an der Spitze!

Die Apple Inc. (AAPL) Aktien haben an Fahrt aufgenommen, vor allem aufgrund positiver Erwartungen bezüglich seines iPhones. Daten des Marktforschungsunternehmens Canalys zeigen jedoch, dass Cupertino Marktanteile an den chinesischen Rivalen Xiaomi Corporation (OTC:XIACF ) abgegeben hat.

Laut vorläufigen Schätzungen von Canalys stiegen die weltweiten Smartphone-Lieferungen im Jahresvergleich um 12%.

Das Unternehmen führt die Stärke auf die Einführung des Coronavirus-Impfstoffs und eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung